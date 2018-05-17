Порошенко відвідав поранених бійців у лікарні Дніпра (фото)

Президент зазначив, що за останні чотири роки українські військові лікарі врятували тисячі життів українських воїнів.

Президент Петро Порошенко відвідав Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де поспілкувався з пораненими бійцями та медичними працівниками.

Читайте такожВ Дніпрі готуються до приїзду Порошенка (фото)

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Президент також ознайомився із започаткованим проектом «Новітні ендоскопічні технології: мінімальні втручання, максимальна ефективність операцій», оглянув Центр інноваційної хірургії лапароскопічного лікування, ургентний операційний блок.

Порошенко нагадав про впровадження реформи медичної галузі, а також підкреслив, що держава підтримуватиме освітні програми для лікарів, в тому числі і в європейських країнах. «Так само, як ми зробили армію, коли не ми до них, а вони до нас їдуть вчитися, як боронити державу. Я дуже мрію, щоб і до наших лікарів з усього світу їздили вчитися, як вони працюють», - наголосив президент.

Він також зауважив, що за останні чотири роки українські військові лікарі врятували тисячі життів українських воїнів та висловив слова вдячності за це.