З'явилися фотографії з місця вибуху неподалік від харківського військового госпіталю

У Харкові вчора, 20 листопада, ввечері стався вибух неподалік від військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вважає цей вибух терактом, спрямованим на залякування жителів Харкова, а також на створення нервового настрою солдатів і офіцерів, які лікуються у військовому госпіталі.