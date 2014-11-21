З'явилися фотографії з місця вибуху неподалік від харківського військового госпіталю

13:17, 21 листопада 2014
Суспільство
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Геращенко заявив, що вважає цей вибух терактом, спрямованим на залякування жителів Харкова.

Фотография с места события / Фото УНИАН

У Харкові вчора, 20 листопада, ввечері стався вибух неподалік від військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що вважає цей вибух терактом, спрямованим на залякування жителів Харкова, а також на створення нервового настрою солдатів і офіцерів, які лікуються у військовому госпіталі.

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