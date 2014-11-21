В МЗС РФ назвали доповідь ООН по ситуації на Донбасі «пересмикуванням фактів»

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, який має УНІАН.

«Автори документа, на жаль, як і раніше далекі від об'єктивності в описі та оцінках трагедії на сході України. Пересмикувати факти, пов'язані із ситуацією на російсько-українському кордоні. Культивується міф про присутність на Донбасі російських військовослужбовців», - заявили в МЗС РФ.

На думку російських дипломатів, у доповіді використовується інформація із сумнівних джерел.

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«Чого варті посилання на багато разів викриту у брехні Службу безпеки України і якісь «знімки із супутників», які так і не були пред'явлені. Оцінки і висновки доповіді, які ґрунтуються на таких «доказах», вважаємо абсолютно неприйнятними», - заявили в МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. В результаті, близько 4 тисяч громадян загинули, близько 10 тисяч дістали поранення, сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.