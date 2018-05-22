«Отримати землю простіше, ніж здається»: очільник Держгеокадастру видав у Харкові документи на землю 201 ветерану АТО

Спеціально для видачі документів до Харкова приїхав в.о. голови Держгеокадастру Олександр Колотілін. Це перший раз, коли глава служби взяв участь в такому заході не в Києві і Київській області, а в іншому регіоні.

18 травня в Харкові накази на землю отримав 201 ветеран АТО, серед них — дружина й мати загиблого солдата Сергія Бризгайло та дружина загиблого капітана, захисника Донецького аеропорту Івана Литвинова. Спеціально для видачі документів до Харкова приїхав в.о. голови Держгеокадастру Олександр Колотілін. Це перший раз, коли очільник служби взяв участь в такому заході не в Києві й Київській області, а в іншому регіоні. Харківська область була обрана тому, що за підсумками 2017 року посiла друге місце серед усіх областей України. За словами очільника Держгеокадастру, цей результат став можливий завдяки відповідальній роботі колективу обласного управління — вони контролюють весь процес від подачі ветераном заяви до видачі документа на право власності.

Вдова Івана Литвинова Юлія отримала 12 соток для ведення садівничого господарства у Пісочині, планує посадити там сад, кущі, побудувати невеликий будинок: «У мене двоє дітей. Я думаю, їм це буде корисно і цікаво». Чоловік Юлії Іван пішов на війну 3 вересня по призову й загинув через місяць під час боїв за Донецький аеропорт. Наталія Рожок і Тетяна Козловська — дружина й мати загиблого Сергія Бризгайла — отримали документи на ділянки для ведення особистого селянського господарства в Ізюмському районі.

Всього ветеранам були видані документи на земельні ділянки за межами населених пунктів

65 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства — Кам'янської сільської ради Ізюмського району

45 земельних ділянок для ведення садівництва — Пересічанської селищної ради Дергачівського району

24 земельних ділянки для ведення садівництва — Пісочинської селищної ради Харківського району

7 земельних ділянок для ведення садівництва — Скрипаївської сільської ради Зміївського району

6 земельних ділянок для ведення садівництва Люботинської міської ради

Ще 54 ветерана отримали накази про видачу дозволів на розробку документації із землеустрою земельних ділянок для ведення садівництва за межами населених пунктів Дергачівської міської ради Дергачівського району.

«Учасники АТО мають першочергове право отримання землі як за законодавством, так і з точки зору моралі і людяності, — звернувся до ветеранів Олександр Колотілін. — Сподіваюся, що цей вислів подяки від держави принесе вам хоч дещицю задоволення».

Для самого керівника служби зустріч з учасниками АТО важлива як можливість почути їх побажання й критику, а також відзначити досягнення обласного управління Держгеокадастру у виконанні ключового завдання, яке поставили перед управліннями служби— видачі земель учасникам АТО. За словами керівника Держгеокадастру, Харківська область входить в число лідерів з видачі земель ветеранам, і в цьому — заслуга обласного управління Держгеокадастра, обласної державної адміністрації та її голови Юлії Світличної, громадських організацій, журналістів і, звичайно, самих ветеранів.

«Секрет успіху в тому, що керівництво й весь колектив Головного управління націлені на результат, — впевнений Олександр Колотілін. — Вони контролюють процес від початку, коли учасник бойових дій подає заяву, до кінця, коли він отримує документи на землю. Інакше ми б мали багато заяв, але мало наказів. Це особливо важливо тому, що самі ветерани не завжди мають достатньо часу та можливостей самим займатися цими питаннями».

У видачі наказів на земельні ділянки взяв участь і перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Марк Беккер: «Керівник області Юлія Світлична тримає на особистому контролі всі соціальні проекти, спрямовані на реалізацію прав учасників АТО в області, серед яких, в тому числі, пріоритетними є земельні», — заявив віце-губернатор.

Після закінчення заходу військовий комісар Харківського обласного військкомату Юрій Калгушкін за внесок в турботу про військовослужбовців та сім'ї загиблих вручив Євгенові Оберемку грамоту від імені командувача Сухопутних військ України генерал-полковника Сергія Попко. Облвоенком зазначив: «Багато хто після демобілізації потребує акліматизації, психологічної допомоги. Їм не до земельних ділянок. Хтось відразу занурюється в роботу, в сімейні справи, їм теж не вистачає часу написати заяву, збирати документи. Проте, отримати землю набагато простіше, ніж здається, — пояснює воєнком. — В обласному управлінні Держгеокадастру завжди допоможуть, зроблять процедуру максимально простою і швидкою».

У свою чергу, Євген Оберемок подякував учасникам АТО за довіру і наголосив, що результат Харківській області - це активна взаємодія Головного управління з губернатором Харківської області Юлією Світличної та громадськими організаціями.