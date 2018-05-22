Майже 80% українців вважають, що молодь не має гарного майбутнього в Україні – опитування

Така думка переважає серед всіх вікових категорій.

77% українців вважають, що молодь не має гарного майбутнього в Україні.

Про це свідчать результати опитування «Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні: опитування IRI», проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) у березні.

У той же час, 17% вважає, що молоде покоління має гарне майбутнє в Україні.

6% сказали, що їм важко відповісти на це запитання.

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Якщо подивитись у розрізі вікових категорій, то у віці від 18 до 35 років 75% респондентів вважає, що молодь в Україні не має гарного майбутнього, 20% дотримується протилежної думки, 5% сказали, що їм важко відповісти на це питання. У віці від 36 до 50 років 78% вважають, що молоде покоління не має гарного майбутнього в Україні, 18% вважає, що мають і 4% сказали, що їм важко відповісти на це питання. У віці 51 і старше, 78% респондентів відповіли, що молодь не має гарного майбутнього в Україні, 14% вважає, що має, а 8 сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 15 по 31 березня 2018 р. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 65.4%.