В Україні перевірили ТЦ та кінотеатри після трагедії у Кемерові, виявили понад 167 тисяч порушень

За словами глави ДСНС Миколи Чечоткіна, станом на сьогодні перевірено 13 360, тобто 41% із запланованих об'єктів.

В рамках масштабної перевірки торговельних центрів, кінотеатрів, інших місць масового скупчення людей виявлено понад 167 тис. порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час засідання уряду.

За його словами, станом на сьогодні перевірено 13 360, тобто 41% із запланованих об'єктів, з них: 10 720 дошкільних та шкільних закладів, 500 лікарень зі стаціонарним лікуванням, 2140 ТРЦ і об'єктів дозвілля.

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"Виявлено понад 167 тис. порушень, з яких майже 63 тис, а це 37%, не усували протягом тривалого часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався на об'єктах, розташованих у Чернівецькій області, де не виконано 59% раніше запропонованих заходів, у Волинській - 57%, Дніпропетровській - 55%, Одеській - 54%. Всього на керівників об'єктів накладено 12 837 адміністративних стягнень, за порушення до суду подано позови на закриття 405 об'єктів, з них ТРЦ - 155, (7% від перевірених об'єктів), лікарень - 30 (6%), дошкільних та шкільних закладів - 220 (2%)", - сказав Чечоткін.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабінет міністрів доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими відомствами, місцевими органами влади провести масштабні перевірки торговельних центрів, кінотеатрів, інших місць масового скупчення людей.

В Україні перевірка об’єктів розпочалася 30 березня. Її проведення було обумовлене масштабною пожежею в російському Кемерові, яка забрала життя 64 людей.