Обстріли військових тривають на чотирьох напрямках, бойовики зазнають втрат (мапа АТО)

Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО на Дебальцевському, Донецькому, Луганському, Маріупольському напрямах та біля Бахмутівської траси. Кількість обстрілів в останні дні не змінюється, є лише відмінності в інтенсивності на певних напрямках.

Про це повідомив заступник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Володимир Польовий.

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На Дебальцевському напрямі бойовики неодноразово завдавали ударів по позиціях сил АТО з установок "Град" в районі м. Дебальцеве, с. Орлово-Іванівка, смт Оленівка та смт Ольховатка.

Терористи обстрілювали з артилерії опорні пункти та блокпости сил АТО в районі м. Вуглегірськ, с. Новогригорівка, с. Міус та з мінометів – біля смт Чорнухине.

"Наші військові завдають ударів у відповідь. За оперативними даними, бойовики знову істотно зазнали втрат, що змушує їх постійно змінювати позиції", - зазначив Полевий.

На Донецькому напрямі протягом доби бойовики з мінометів, зенітних установок, гранатометів та артилерії обстрілювали позиції українських військових в районі міст Авдіївки та Красногорівка, селищ Опитне, Веселе, Піски, Тоненьке та Невельське.

Захисники донецького аеропорту продовжують утримувати цей об’єкт під контролем.

На Луганському напрямі терористи з установок "Град" обстріляли командний пункт та спостережні пости наших військових у передмісті м. Щастя. Обстріл вівся з боку н.п. "Весела гора".

Також Бойовики обстрілювали з танків, артилерії, гранатометів, мінометів та снайперської зброї опорні пункти сил АТО біля смт Станиця Луганська, Трьохізбенка, Ольхове, Сокільники.

В районі Бахмутівської траси терористи завдали мінометних ударів в районі с. Кримське та обстріляли позиції сил Національної гвардії України.

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На Маріупольському напрямі в цілому було спокійніше, ніж на півночі. Терористи з "Градів" обстріляли позиції українських військових поблизу с. Павлопіль. З мінометів завдали обстрілів по позиціям сил АТО біля с. Миколаївка та с. Чермалик.

Збройних сутичок на кордоні за межами зони АТО також не зафіксовано, додав Полевий.

Водночас, за його словами, учора о 17:40 в пункті контролю «Чаплинка» Херсонського загону зафіксовано проліт 2 безпілотників, які рухались з боку тимчасово окупованого Криму в напрямі н.п. Першокостянтинівка, на висоті до 1 км.