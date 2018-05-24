Викраденого в Криму делегата Курултаю Егіза побили і залишили на трасі – Чубаров

За інформацією брата Асана Егіза Абдурамана, машину кримського татарина зупинили люди у формі поліцейських.

Затриманого в Криму 23 травня делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза побили і залишили на трасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Асана сильно побито. Трохи згодом чекаємо пояснень того, що трапилося, від адвоката Айдера Азаматова", – написав Чубаров.

Він додав, що за інформацією брата Асана Егіза Абдурамана, машину кримського татарина зупинили люди у формі поліцейських.

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"Після цього його (Асана Егіза) силоміць посадили до машини й відвезли. На голову одягли мішок, зав'язали руки, кинули на живіт на підлогу машини. Залишили на трасі Сімферополь - Бахчисарай на околиці села біля посадки. Зі вказаного місця Асан повернувся до Сімферополя", – відзначив брат затриманого.

Раніше повідомлялося, що в анексованому Криму затримали делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза. Зазначалося, що зловмисники на автомобілі "Фольксваген" з мигалками і звуковими пристроями змусили зупинитися машину, за кермом якої перебував Асан Егіз. Пізніше зловмисники вивезли Егіза на своїй машині в невідомому напрямку.

Водночас в Управлінні ФСБ Росії по Криму заперечували затримання Асана Егіза.