У «Відродженні» пропонують запровадити новий механізм закупівлі ліків без посередників

Потреба в новому механізмі зумовлена незадовільним здійсненням закупівель ліків через міжнародні організації, а також спливанням терміну чинності відповідного закону.

Міністерство охорони здоров’я має розробити абсолютно новий, якісний механізм закупівель ліків.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив народний депутат групи «Партія «Відродження», член Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Андрій Шипко, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, потреба в новому механізмі зумовлена незадовільним здійсненням закупівель ліків через міжнародні організації, а також спливанням терміну чинності відповідного закону.

«Закон про міжнародні закупівлі приймався на чотири роки та діє до 31 березня 2019 року! І зараз головне питання до МОЗ: що вони зробили за ці три роки?» – наголосив народний депутат.

Він уточнив, що досі Україна взагалі не отримала ліків по закупівлях 2016 року і лише 55% ліків, придбаних у 2017 році. А залучення міжнародних посередників лише призвело до додаткових бюджетних витрат на «обслуговування» договорів.

Тим часом непрозорі договори закупівель, які чиновники МОЗ відмовлялися показати навіть народним депутатам, створили можливість ввезення до країни лікарських засобів, терміни придатності яких спливають.

«І рік-два ми чекаємо на ліки, за які заплатили одразу. Така економія, зі зволіканням, – це халатність! А економія на якості препаратів – це ще більша халатність, адже часто замість дієвих оригінальних препаратів закуповуються дешеві генерики, що в лікуванні, наприклад онкології, може зменшувати шанси пацієнта на одужання», – підкреслив Андрій Шипко.

Він зазначив, що мета ухвалення закону про закупівлі лікарських засобів та медичних виробів через міжнародні організації була дуже слушною і правильною – подолати корупцію у сфері закупівель ліків та своєчасно забезпечувати хворих необхідними медпрепаратами. Але, за словами Андрія Шипко, Міністерство охорони не спромоглося виконати поставлене завдання і зараз не робить нічого, аби покращити процес закупівель.

«Можливим варіантом виправлення ситуації із проведення закупівель препаратів та медвиробів може бути як створення окремого закупівельного агентства, так і використання системи ProZorro, що може дати значну економію, але без оплати коштів наперед і без плати за послуги посередників», – резюмував нардеп.

Як повідомлялося раніше, робота МОЗ у проведенні закупівель через міжнародні організації у 2015-2017 роках визнана незадовільною профільним комітетом Верховної Ради України.