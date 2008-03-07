Тимошенко: Україна може звернутися до США, щоб відродити комунальне господарство

Україна може звернутися за фінансовою підтримкою за програмою США «Виклики тисячоліття» для реформування житлово-комунального господарства. Про це журналістам сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати зустрічі з Держсекретарем США Кондолізою РАЙС.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр відзначила, що за цією програмою по запиту країн їм через гранти надаються істотні кошти для вдосконалення різних сфер.

Зокрема, для України такою сферою може бути житлово-комунальне господарство, яке, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні знаходиться в зруйнованому стані.

Як повідомлялося, 4 грудня 2006 року Україна і корпорація "Виклики тисячоліття" підписали угоду про реалізацію порогової програми в Україні, що передбачає виділення українській стороні 45 мільйонів доларів на реалізацію програми по боротьбі з корупцією.