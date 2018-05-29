"Тітушка" Крисін відмовився виходити з камери СІЗО - не з'явився на засідання суду

Наступне засідання у справі Крисіна відбудеться 31 травня.

Юрій Крисін, якого звинувачують у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року, не з'явився на чергове засідання суду.

Про це у Facebook повідомила вдова журналіста Світлана Кирилаш. За її словами, Крисін відмовився виходити з камери СІЗО.

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Замість підозрюваного на засідання суду з'явилася його адвокат Тетяна Гнатюк.

"Досі навіть не зачитали обвинувальний акт. Єдине досягнення — що персонажа відправили до СІЗО", — написала Кирилаш.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 лютого 2014 року на розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в центрі Києва «тітушки» вбили журналіста Веремія. Спочатку його сильно побили, а потім вистрілили у спину.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків «ДНР» і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

22 грудня 2017 року «тітушці» Крисіну, який добивав битою пораненого журналіста, суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник виніс вирок у вигляді 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання строком на два роки. Таким чином, якщо протягом двох років Крисін не здійснить кримінальних злочинів, він буде звільнений від відбування покарання у місцях позбавлення волі.

Прокуратура оскаржила рішення Шевченківського райсуду і просить призначити Крисіну 6 років позбавлення волі.