Апеляційний суд залишив під вартою підозрювану у нападі на учасника АТО Вербича

Адвокати просили змінити запобіжний захід на такий, що не пов'язаний з триманням під вартою.

Апеляційний суд м. Києва залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 25-річній Катерині Лапінській, яку підозрюють у нападі на учасника бойових дій Дмитра Іващенка (відомого як Дмитро Вербич).

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, суд не прийняв доводів сторони захисту, яка просила змінити підозрюваній запобіжний захід на не пов'язаний з утриманням під вартою.

«За результатами апеляційного розгляду в задоволенні апеляційної скарги стороні захисту відмовлено, а ухвалу слідчого судді Подільського райсуду м. Києва залишено без змін», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня 2018 року в Києві, на вулиці Костянтинівській, напали на учасника АТО Дмитра Іващенка (відомого як Дмитро Вербич). Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

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За підозрою у нападі у Харкові була затримана 25-річна Лапінська. 8 травня Подільський районний суд міста Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня. Дії жінки кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. Ще одному учаснику нападу – 23-річному росіянину - заочно оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України. За даними правоохоронців, він виїхав до Польщі. За інформацією ЗМІ, зловмисника звуть В'ячеслав Лукічов.

Слідство встановило особи лише двох підозрюваних у нападі з п’яти.