Україна отримала від США три радарні системи для виявлення мінометного вогню

Про це повідомляє INSIDER.

Перебийніс розповів, що "з середини грудня американські інструктори розпочнуть підготовку українських військовослужбовців з метою практичного опанування цього обладнання".

Також Перебийніс розказав, що США працюють над виділенням Україні додаткових 45 млн доларів для армії.

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"Ці кошти, в разі позитивного рішення Конгресу, будуть спрямовані на розбудову оборонних спроможностей України та підвищення рівня взаємосумісності українських Збройних сил зі Збройними силами США та інших країн Заходу", - сказав він.