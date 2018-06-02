Українка увійшла в список кращих фотографів їжі в світі (відео)

21:35, 02 червня 2018
Суспільство
1937 0
Експерти кажуть, що її фотографії збуджують апетит \ hellokitchen.ru

На міжнародному конкурсі в Лондоні домогосподарка Юлія Горб з Дніпра посіла друге місце зі своєю фотографією їстівних рослин. І вже отримує замовлення з США, Європи та Австралії.

Як звичайне захоплення принесло світову славу, фотограф розповіла ТСН. Фотограф розповідає, що чим більше емоцій викликає фото, тим краще. Експерти кажуть, що її фотографії збуджують апетит.

Вона розповідає, що все почалося від нудьги, а потім переросло в хобі. Юлія знає, як зелень зробити так, що б на фотографії вона "грала".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фотограф#їжа