У Києві п`яна компанія викрала ”Газель” разом з водієм

П`яна компанія вирішила покататися на автомобілі. Свою жертву вони знайшли у дворі житлового будинку в Голосіївському районі. Троє п`яних хлопців причепилися до водія і пасажира авто, провокуючи конфлікт. Пасажир, оцінивши ситуацію, втік, а ось водієві приставили до горла ніж, наказавши їхати у вказаному напрямі. Поки водій катав зловмисників по району, пасажир викликав міліцію.

Першого злочинця піймали біля кінотеатру «Загреб». Ним виявився 18-річний киянин.

Другого наздогнали, коли він втікав у бік житлового масиву «Теремки». Викрадач не реагував на вимоги міліції зупинитися, поки йому не заблокували шлях. Про третього поки нічого невідомо.

Вся компанія у минулому мала проблеми із законом.

КП в Украине