Третьяков: в червні стартують курси підготовки ветеранів для роботи у профільному міністерстві

Цей курс має на меті підвищення освітнього рівня ветеранів.

В червні стартують навчальні курси підвищення освітнього рівня ветеранів для їхньої роботи у новому Міністерстві у справах ветеранів.

Про це народний депутат, голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков написав на своїй сторінці в Facebook.

«Вважаю, що ті, для кого створюється це міністерство, мають у ньому і працювати. Орієнтуємося на те, що у профільному міністерстві має працювати 30-40 відсотків ветеранів. Такий досвід є в інших країнах і, сподіваюсь, буде запроваджений у нас», - зазначив Третьяков.

За словами народного депутата, кандидат на посаду державного службовця спочатку має пройти конкурс на державну службу та відповідати кваліфікаційним вимогам. Тому Проектним офісом зі створення Міністерства у справах ветеранів, який працює при профільному Комітеті, реалізовано дистанційний навчальний курс «З фронту до міністерства».

Цей курс має на меті підвищення освітнього рівня ветеранів. Ветерани зможуть отримати додаткові знання та навички про специфіку державного управління в Україні. Курс розроблений та буде реалізовуватися Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

В рамках дистанційного навчального курсу «З фронту до міністерства» буде ініційовано дві хвилі набору - з 22 червня по 23 липня і з 27 серпня по 28 вересня. В рамках програми ветерани вивчатимуть Конституційне право України, Адміністративне право України, Стратегію розвитку України, а також державне управління та державну службу. Навчання – платне.

«Вважаю, що платний принцип навчання – виважене і правильне рішення, яке має стимулювати ветеранів-слухачів курсу до успішності в навчанні. Але ветеран сплачуватиме лише 30% вартості курсу, це 385 грн. Решта 70% – покриватиметься за рахунок донорської допомоги з Благодійної організації «Фонд Олександра Третьякова», - повідомив народний депутат.