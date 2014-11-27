Міліція затримала чотирьох активістів, які намагалися зірвати концерт Ані Лорак

Це сталося після того, як близько 150 активістів почали кидати петарди і виникла бійка з міліціонерами, повідомляє Лівий берег.

Велика частина активістів втекла в бік станції метро "Палац "Україна", після чого міліціонери повернулися до палацу мистецтв.

Коли мітингувальники спробували підійти до них, міліція знову застосувала силу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС Києва, міліція затримала чотирьох осіб, які брали участь в акції проти концерту Ані Лорак.

Повідомляється, що агресивно налаштовані молоді люди біля палацу "Україна" влаштували бійку з правоохоронцями.

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"Біля станції київського метрополітену "Палац Україна" зібралися близько 100 осіб, які рушили до центрального входу палацу "Україна". Агресивно налаштовані активісти намагалися прорвати кордон правоохоронців і потрапити в приміщення концертного залу. При цьому мітингувальники почали кидати в бік працівників міліції каміння, яйця, петарди, а також застосували кийки та сльозогінний газ", - йдеться в повідомленні.

У результаті сутичок один працівник міліції отримав травму руки, а у солдата Нацгвардії в результаті вибуху петарди було травмовано обличчя. Ще п'ятеро правоохоронців отримали хімічне отруєння внаслідок застосування проти них сльозогінного газу.