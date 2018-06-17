У Львові проходить графіті-фестиваль «Алярм» (фоторепортаж)

Більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави перетворюють стіни спального району на мистецькі об`єкти.

У Львові 16-17 червня проходить графіті-фестиваль «Алярм».

Читайте такожУ Києві вандали розмалювали знамениті графіті часів Майдану (відео)

Як повідомляє Львівська міська рада, більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави будуть перетворювати стіни спального району на мистецькі об`єкти.

«Цього року локація для події — Сихів. Інженерні споруди у дворах за адресами вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 та пр. Червоної Калини, 68а будуть вирувати мистецьким життям. Місце проведення фестивалю обрано згідно з Концепцією розподілу туристичного навантаження на громадський простір Львова», - йдеться у повідомленні міської ради.

Довідка. Алярм - це найбільший графіті-фестиваль України, який відбувається щорічно з 2015-го року у великих містах України.