У Львові проходить графіті-фестиваль «Алярм» (фоторепортаж)
16:13, 17 червня 2018Суспільство
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Більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави перетворюють стіни спального району на мистецькі об`єкти.
Графіті-фестиваль «Алярм» у Львові / фото УНИАН
У Львові 16-17 червня проходить графіті-фестиваль «Алярм».
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Як повідомляє Львівська міська рада, більше 70-ти художників зі всієї України та з Варшави будуть перетворювати стіни спального району на мистецькі об`єкти.
«Цього року локація для події — Сихів. Інженерні споруди у дворах за адресами вул. Хоткевича, 14, вул. Драгана, 10 та пр. Червоної Калини, 68а будуть вирувати мистецьким життям. Місце проведення фестивалю обрано згідно з Концепцією розподілу туристичного навантаження на громадський простір Львова», - йдеться у повідомленні міської ради.
Довідка. Алярм - це найбільший графіті-фестиваль України, який відбувається щорічно з 2015-го року у великих містах України.
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