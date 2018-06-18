В Україні хочуть змінити правила виїзду за кордон дітей розлучених батьків (відео)

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що нерідко розлучення батьків створює патову ситуацію для виїзду дитини за кордон.

У Мін’юсті пропонують законопроект: розлучені батьки більше можуть не просити дозволу в іншого для поїздки дитини за кордон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що нерідко розлучення батьків створює патову ситуацію для виїзду дитини за кордон. Адже нерідко хтось з батьків принципово проти виїзду дитини.

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“Ця норма – майже революція. Якщо вона запрацює, то дитина безперешкодно і без нотаріальних дозволів може виїхати за кордон на цілий місяць. Щоправда, тільки з тим батьків, з ким фактично проживає. Для цього на митниці треба показати рішення суду, в якому це вказано”, – йдеться у сюжеті. Але фактично у рішенні суду це майже ніколи не вказують.

На цей випадок передбачили іншу ситуацію: якщо у рішенні суду цього не зазначено, треба йти в органи опіки і піклування.

Журналісти "ТСН. Тижня" дослідили: як українці реагують на нову ініціативу Міністерства Юстиції. У відомстві пропонують дозволити одному з батьків дитини вивозити її за кордон навіть без згоди іншого. Мовляв, так малюки менше страждатимуть у разі розлучення пари. Якщо вірити статистиці, щотретя сім'я, що розбіглася в Україні, не може мирно поділити дітей.