Патріарх Філарет закликав священиків УПЦ МП визначитися, кому вони служать

Про це Філарет заявив під час спільної молитви за Україну на Михайлівській площі, повідомляє 5 канал.

За словами патріарха, всі українські церкви готові об'єднатися в одну помісну, однак Росія не дає дозволу Московській патріархії відділятися.

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"Православній церкві треба об'єднатися. Але ви бачите, що Московський патріархат не дуже хоче йти на об'єднуватися тому що йому Москва не дозволяє. Але обставини життя складаються так, що вони повинні відповісти на одне питання: з ким ви? З українським народом, чи з російським народом? Кому ви служите?", - зазначив він.

При цьому він додав: "Ми все рівно створимо в Україні єдину помісну православну церкву. І коли у нас буде єдина православна церква, ніякі вороги нам не страшні".