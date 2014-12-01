Викладачам ДонНУ, який "переїхав" до Вінниці, виплатили заборгованість по зарплаті - Квіт

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Квіт, пише "Сегодня".

"Зарплати вже виплачуються і заборгованості за літні місяці виплачені, тобто цей процес пішов", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Міністр зазначив, що проблема була в тому, що спочатку необхідно було перевести казначейське обслуговування у Вінницю, а також відокремити оплату Донецького національного університету від декількох коледжів, які не перевелися.

Він також зазначив, що є проблеми з гуртожитками внаслідок цього переїзду, поки у студентів тимчасове житло, але університету будуть передані два гуртожитки.

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"Студенти не на вулиці зараз", - підкреслив Квіт.

Як повідомлялося, Міністерство освіти прийняло рішення евакуювати Донецький національний університет у Вінницю через події на сході України.