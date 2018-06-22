СБУ затримала чотирьох росіян за вимагання грошей в українських бізнесменів (фото)

За даними правоохоронців, двоє учасників ОЗУ раніше були судимі за вимагання та викрадення людей.

Співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого злочинного угруповання, до складу якого входило чотири громадянина Росії, за вимагання грошей у бізнесменів з Києва та Умані (Черкаська область).

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України на сторінці у Facebook.

"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського бізнесмена 35 тисяч доларів США за нібито охорону його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана", - йдеться у повідомленні.

"Співробітники СБ України затримали чотирьох учасників угруповання у Києві під час одержання чергового «траншу» у розмірі 8 тисяч доларів США від одного з бізнесменів", - додали у спецслужбі.

За даними правоохоронців, двоє учасників ОЗУ раніше були судимі за вимагання та викрадення людей.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) КК України.

Як повідомляв УНІАН, у березні на Київщині викрили групу злочинців, що вербували молодих людей для трансплантації органів у Росії.