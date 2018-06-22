СБУ затримала чотирьох росіян за вимагання грошей в українських бізнесменів (фото)
Співробітники Служби безпеки України затримали учасників організованого злочинного угруповання, до складу якого входило чотири громадянина Росії, за вимагання грошей у бізнесменів з Києва та Умані (Черкаська область).
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України на сторінці у Facebook.
"Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисники вимагали від київського бізнесмена 35 тисяч доларів США за нібито охорону його готелю. Учасники угруповання, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» таку ж суму у комерсанта з Умані, який займався організацією проживання хасидів під час щорічного паломництва на могилі їх духовного лідера — цадика Рабі Нахмана", - йдеться у повідомленні.
"Співробітники СБ України затримали чотирьох учасників угруповання у Києві під час одержання чергового «траншу» у розмірі 8 тисяч доларів США від одного з бізнесменів", - додали у спецслужбі.
За даними правоохоронців, двоє учасників ОЗУ раніше були судимі за вимагання та викрадення людей.
Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) КК України.
Як повідомляв УНІАН, у березні на Київщині викрили групу злочинців, що вербували молодих людей для трансплантації органів у Росії.