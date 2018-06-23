У Львові пошкодили іномарку громадського активіста і підкинули в багажник гранату

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

У Львові невідомі зловмисники пошкодили іномарку громадського активіста і підкинули в багажник гранату.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, сьогодні близько 9.45 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від 32-річного львів’янина про те, що невідома особа пошкодила вікно в його автомобілі Audi A6, припаркованому на вул. Героїв УПА, а в багажному відділенні салону заявник виявив предмет, схожий на гранату РГД-5.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, кінолог та вибухотехніки. Підозрілий предмет вилучений та направлений на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», що співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, власником автомобіля є засновник громадської організації «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський.