У Харкові іранця засудили до 11 років тюрми за шпигунство

30-річний аспірант одного з вишів Харкова намагався купити інформацію, яка містить державну таємницю.

У Харкові громадянина Ірану засудили до 11 років позбавлення волі за шпигунство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення вчора, 25 червня, ухвалив Орджонікідзевський районний суд Харкова.

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За відомостями керівника відділу прокуратури області Павла Угровецького, інформація про 30-річного аспіранта одного з вишів Харкова надійшла до Служби безпеки України у серпні 2016 року. Згідно з оперативними даними, іноземний студент зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався випитати інформацію, яка містить державну таємницю. Врешті-решт іноземець домовився з науковим співробітником, що останній продасть йому певні наукові роботи.

Однак науковий співробітник повідомив про таку комерційну пропозицію українські спецслужби та під час продажу нібито наукової роботи аспірант був затриманий.

Свою провину обвинувачуваний не визнав, проте зібраних на стадії досудового слідства доказів було достатньо для винесення вироку.

Прокуратура Харківської області довела провину громадянина Ісламської республіки Іран у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 КК України (шпигунство).