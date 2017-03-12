В Одесі затримали кореспондента російського каналу, йому інкримінують шпигунство – ЗМІ

В Одесі правоохоронці затримали кореспондента одного із російських пропагандистських телеканалів «Россия – 1». Затримання відбулось 11 березня. Про це повідомляє місцеве видання «Таймер» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, затриманий є працівником телеканалу "Россия-1". Йому інкримінують шпигунство на користь Російської Федерації.

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У той же час, офіційного підтвердження або спростування цієї інформації отримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН раніше, за результатами моніторингу телеканалу "Охотник и рыболов", що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада 23 лютого ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні.