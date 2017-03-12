В Одесі затримали кореспондента російського каналу, йому інкримінують шпигунство – ЗМІ

11:48, 12 березня 2017
Суспільство
1166 0

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Затриманого підозрюють у шпіонажі / УНІАН

В Одесі правоохоронці затримали кореспондента одного із російських пропагандистських телеканалів «Россия – 1». Затримання відбулось 11 березня. Про це повідомляє місцеве видання «Таймер» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, затриманий є працівником телеканалу "Россия-1". Йому інкримінують шпигунство на користь Російської Федерації.

Читайте такожУ Литві засудили двох російських шпигунів

У той же час, офіційного підтвердження або спростування цієї інформації отримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН раніше, за результатами моніторингу телеканалу "Охотник и рыболов", що має юрисдикцію Російської Федерації, Нацрада 23 лютого ухвалила рішення вилучити його із переліку дозволених в Україні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#Росія#затримання#телеканал#шпіонаж