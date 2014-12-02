В Артемівську перехопили автомобіль з вибуховим пристроєм і арсеналом зброї (фото)

Про це повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні, в Артемівську, під час успішної спецоперації співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ УМВС України в Донецькій області був відвернений теракт. Затримано автомобіль, в якому встановлено вибуховий пристрій з електронним детонатором, а також виявлена велика партія зброї - 2 автомати Калашникова, 2 РПГ, велика кількість гранат і боєприпасів", - написав Аброськін.

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