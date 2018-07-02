Удача посміхнеться Ракам, а Близнюків чекають неприємності у подорожах: що обіцяють зірки кожному знаку зодіаку в липні

У липні улюбленцями зірок стануть чотири знака Зодіаку – Раки, Козероги, Овни і Терези

У липні улюбленцями зірок стануть чотири знака Зодіаку – Раки, Козероги, Овни і Терези.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

Найбільше удача буде посміхатися Ракам. Їм везтиме у фінансових справах, операціях з нерухомістю і землею. Липень – сприятливий час для нової високооплачуваної роботи. Ракам буде щастить у всьому, головне - вчасно зловити за хвіст удачу.

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Козерогам зірки обіцяють нові можливості, нові плани і проекти довгострокового планування. Великий успіх їх може чекати в політиці і в юридичних справах. У липні перед представниками цього знаку може відкритися перспектива виїзду за кордон.

Овни – ще одні щасливчики в липні. У них з'являться блискучі можливості, щоб знайти нову роботу, спробувати себе в новій сфері діяльності. Навіть авантюрні задуми можуть приносити їм успіх. У цьому місяці Овни можуть сміливо купувати лотерейні квитки - дуже велика ймовірність виграти в лотереї або тоталізаторі.

Терезам зірки обіцяють перспективи знайти себе за кордоном. Їм не варто залишатися вдома в цьому місяці — їм потрібно подорожувати, тому що саме в дорозі вони можуть знайти нові для себе можливості, фінанси, роботу і навіть любов.

Не все так райдужно в цьому місяці складеться для Риб, Дів, Близнюків і Стрільців.

Найбільше не пощастить Рибам, саме вони будуть головними невдахами липня. У них можуть виникати різні труднощі в любовних справах, їм можуть зрадити. Це не найкращий час для фінансових справ, особливо друга половина місяця — їх можуть "кинути". Також у Риб висока ймовірність отримати сонячні або теплові опіки.

Діва чекає складний період в кар'єрному плані і особистісних відносинах. Їх друзі можуть раптово перетворитися на ворогів. Слід бути уважними також і на роботі колеги можуть почати будувати підступи або несподівано підставити. Липень – найкращий час для Дів, щоб піти у відпустку і спокійно перечекати несприятливий період.

У Близнюків будуть неприємності в подорожах. Можуть виникати затримки в дорозі, складні ситуації. Їм не варто вирушати в дорогу з незнайомими людьми, тому що можуть бути всякого роду "підстави". Тому липень – не найкращий час для відпустки.

Стрілець також в цьому місяці буде притягувати до себе неприємності.У них катастрофічна небезпека потрапити в ДТП, отримати травми ніг і сідниць. А ще Стрільцям потрібно бути вкрай обережними з гарячою водою в липні, тому що велика небезпека обпектися, особливо в кінці місяця.

Ані поганим, ані хорошим буде липень для Водолія, Лева, Тельця й Скорпіона.

Нейтральний місяць чекає Водоліїв. Дуже сприятливою для них стане перша половина місяця, коли їх чекають вдалі поїздки, подорожі. Добре буде складатися комерційна діяльність, можливі важливі угоди. Це час, коли Водолії можуть знайомитися з широкою аудиторією, виходити в світ, рекламувати і просувати себе. Вдалим також буде місяць в амурних справах - їх чекають визнання в любові і навіть весілля.

Леви будуть щасливчиками в першу половину місяця, але кінець місяця у них може бути катастрофічним. Початок місяця обіцяє просування в бізнесі, кар'єрі. У цей період дуже сприятливо подорожувати і відпочивати в сонячних країнах, де вони можуть зустріти свою любов. Після 25 липня Львів чекає негативний період, тому всі важливі справи краще вирішити до цієї дати.

У Тельців перша половина місяця не дуже сприятлива. Висока ймовірність зірваних домовленостей, складних ситуацій і навіть зрад улюблених. З 16 по 25 липня їх чекає досить успішний період: хороші покупки, успіх в бізнесі або на роботі.

У Скорпіонів перша половина місяця досить вдала. Їх чекає великий успіх в далеких поїздках. Представникам цього знака варто бути вкрай обережними у період з 25 по 31 липня, тому що ці дні будуть дуже складними для них.

Як повідомляв УНІАН, астролог Влад Росс розповів, що зірки обіцяють в липні 2018 року. В цілому, в цьому місяці три негативних періоду. За словами експерта, перший негативний період випадає на 1-6 липня.