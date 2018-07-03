Ватажка терористів так званого "батальйону "Брянка СССР" заочно засуджено до 14 років тюрми

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.

За матеріалами Служби безпеки України у Тернопільській області до 14 років позбавлення волі заочно засуджено одного із ватажків незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР», відомого як «батальйон «Брянка СССР».

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Правоохоронці встановили, що житель с. Щастя Луганської області у червні 2014 року добровільно приєднався до бандформувань та був призначений на «посаду» командира взводу територіальної оборони так званої народної міліції «ЛНР».

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Співробітники СБ України задокументували, що очолюване зловмисником угруповання брало активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Суд визнав ватажка терористичного угруповання винним у скоєнні злочину, передбаченим ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Як повідомляв УНІАН, двом соратникам Жириновського загрожує до 12 років тюрми в Україні за фінансування "ЛДНР".