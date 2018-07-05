Палатний: За 4 роки від російської агресії постраждали сотні тисяч українських дітей

Голова профільного парламентського комітету подякував громадським об’єднанням, благодійним фондам та міжнародним організаціям, які ведуть активну роботу з підтримки дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Сотні тисяч українських дітей постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів в результаті зовнішньої агресії Російської Федерації. На сьогодні більшість з них перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, майже 240 тисяч дітей мають статус внутрішньо переміщених осіб, ще понад 32 тисячі дітей проживають у населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Про це заявив народний депутат від «УДАРу», голова парламентського комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний під час слухань у комітеті на тему: «Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».

За словами Палатного, для України, як держави, яка вже більше 4 років перебуває у стані гібридної війни з Росією, проблема соціального захисту цієї категорії дітей набуває стратегічного значення.

«За даними Мінсоцполітики, кількість внутрішньо переміщених дітей, які мають право на надання статусу постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, складає 122 758 осіб. При цьому, станом на 21 червня 2018 року такий статус отримало лише 40 дітей. Бачимо, що держава, м’яко кажучи, приділяє недостатньо уваги цій проблемі, крім того є багато питань, що потребують невідкладного вирішення – відселення дітей до безпечних районів, возз’єднання їх із сім’ями, оздоровлення, психологічна реабілітація та соціальна реінтеграція», - зазначив народний депутат.

Голова парламентського комітету подякував громадським об’єднанням, благодійним фондам та міжнародним організаціям, які ведуть активну роботу щодо підтримки дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

«Коли не допрацьовує держава, включаються інститути громадянського суспільства. Особлива подяка тим організаціям, які працюють з дітьми у так званій «сірій зоні», оздоровлюють дітей учасників бойових дій, надають психологічну допомогу дітям, які проживають на лінії зіткнення. Ми зі свого боку будемо посилювати контроль за виконавчими органами влади стосовно виконання норм закону «Про охорону дитинства» та лобіювати на всіх рівнях влади збільшення фінансування на дитячі програми», - наголосив Палатний.