Погрози виявилися фейком: на Прикарпатті затримали молодика, який "взяв у заручники" 20 дітей

Чоловік зізнався, що з метою наживи вирішив вдатися до афери: через службу розшуку дізнався імена дітей, які зникли безвісти, і зазначив їх у своєму повідомленні.

Вимагачем 350 тисяч доларів за звільнення 20 дітей виявився мешканець Івано- Франківщини.

Як повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, його погрози виявилися фейковими. Наразі зловмисника затримали.

Як повідомили у поліції, після того, як СБУ, Нацполіція та ряд ЗМІ отримали лист з погрозами вбити дітей, яких він нібито взяв у заручники, у разі не виплати йому 350 тисяч доларів або 57 біткоїнів, працівники кіберполіції встановили IP-адресу, з якої було розіслано повідомлення.

"З’ясувалося, що інформація була надіслана з Прикарпаття, тож до справи підключилися оперативники Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Спільними діями внутрішньої безпеки НПУ, кіберполіції та одного з Інтернет-провайдерів у короткий час було встановлено, що «шантажистом» виявися 24-річний раніше не судимий житель Коломийського району, Івано-Франківської області. За місцем мешкання чоловіка провели санкціонований обшук та вилучили його комп’ютерну техніку і мобільний телефон", - йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з оперативниками внутрішньої безпеки поліції чоловік зізнався, що з метою наживи вирішив вдатися до афери: через службу розшуку дізнався імена дітей, які зникли безвісти, і зазначив їх у своєму повідомленні. Для правдоподібності додав звукові файли з криками дітей, які попередньо скачав з мережі Інтернет. Докази зізнання працівники поліції знайшли у поштовій скриньці «шантажиста».

За цим фактом Головним слідчим управлінням НПУ було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.147 (Захоплення заручників) та ч.2 ст.189 (Вимагання) КК України. У найближчий час буде дана остаточна правова оцінка його діям та оголошена підозру у вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня анонім надіслав Службі безпеки України та Національній поліції листа з погрозою вбити дітей, нібито взятих у заручники.