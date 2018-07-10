У міськраді Черкас провели обшуки

За результатами обшуків правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, зокрема щодо будівництва об’єктів житлової забудови.

У рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем правоохоронці провели обшуки у профільних департаментах міської ради Черкас та у низки забудовників.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, обшуки були проведені 9 липня у рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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За даними відомства, посадові особи Черкаської міської ради, умисно, в інтересах двох суб’єктів господарської діяльності – забудовників при укладенні з ними договорів пайової участі по об’єктах будівництва, не перевірили достовірність поданих забудовниками даних щодо вартості будівництва таких об’єктів, що призвело до заниження розміру пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста для замовників будівництва, та ненадходження до міського бюджету значної суми грошових коштів.

За результатами обшуків правоохоронцями вилучено фінансово-господарську документацію, зокрема щодо будівництва об’єктів житлової забудови, для подальших експертних досліджень й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває, слідчими та процесуальними керівниками вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, в тому числі встановлення повного кола осіб, причетних до злочину.

У грудні минулого року повідомлялось, що заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров під час обшуку вистрибнув у вікно.