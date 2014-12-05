Польща має намір видавати українцям дворічні візи
19:45, 05 грудня 2014Суспільство
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Під час українсько-польських консультацій досягнуто домовленості про початок переговорів із видачі українцям дворічних туристичних віз та розширення малого прикордонного руху.
REUTERS
Про це написав посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.
"Результат українсько-польських консультацій: Польща видаватиме дворічні турвізи, розширимо малий прикордонний рух до 50+, починаємо переговорний процес", - повідомив Дещиця.
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Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року видає українцям візи за правилами Шенгенської зони, до якої країна приєдналася 21 грудня 2007 року.
Польща ввела малий прикордонний рух, яким можуть користуватися жителі 30-кілометрової прикордонної зони, з Україною в липні 2009 року.
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