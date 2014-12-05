Польща має намір видавати українцям дворічні візи

Про це написав посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter.

"Результат українсько-польських консультацій: Польща видаватиме дворічні турвізи, розширимо малий прикордонний рух до 50+, починаємо переговорний процес", - повідомив Дещиця.

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Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року видає українцям візи за правилами Шенгенської зони, до якої країна приєдналася 21 грудня 2007 року.

Польща ввела малий прикордонний рух, яким можуть користуватися жителі 30-кілометрової прикордонної зони, з Україною в липні 2009 року.