Сьогодні - День Збройних Сил України. Порошенко та Яценюк привітали воїнів

Президент Петро Порошенко переконаний, що героїзм українських вояків здатний подолати будь-які перешкоди на шляху до миру в країні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні кожен військовий - людина №1 в Україні, адже кожен з них захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Мужність, героїзм і патріотизм наших воїнів здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до миру в Україні», - підкреслив Порошенко.

"Вітаю з Днем Збройних Сил України! Мужність, героїзм наших воїнів здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до миру!", - написав президент у Twitter.

Вітаю з Днем Збройних сил України! Мужність, героїзм наших воїнів здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до миру pic.twitter.com/BjDYmmPM8S - Петро Порошенко (@poroshenko) 6 Грудень 2014 У своєму привітанні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що українці довели, що можуть створити армію

«Прийміть від уряду та від мене особисто слова глибокої вдячності і поваги у День Збройних сил України! Цей день став надзвичайно важливим для українців, тому що особливим в даний час є ставлення до тих, хто захищає наші життя і свободу, хто проливає кров за нашу незалежність, хто ціною свого життя зупиняє агресора», - підкреслив Яценюк. У своєму привітанні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що українці

Читайте такожЗа добу бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військовихЯк повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, на переконання прем'єра, армія України стала сьогодні насправді народною. Справа її боєздатності та переоснащення, підготовки її солдатів і офіцерів, піднесення їхнього духу стала не лише справою держави, а всіх і кожного, зазначив він.

«І хоча для зміцнення обороноздатності держави треба зробити ще надзвичайно багато, наші Збройні сили з кожним днем стають сильнішими, досвідченішими, більш майстерними. З кожним днем зростає військова міць України і авторитет її військової організації», - зазначив прем'єр.

Особливі слова підтримки Яценюк висловив бійцям на передовій: «Нехай береже вас Бог! Нехай усюди вас супроводжує удача! Стійкості вам, дорогі воїни, непохитної віри, надійного тилу. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за свою Вітчизну. Низький уклін сім'ям героїв».