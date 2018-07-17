Пост заступника глави Генштабу Канади зайняв етнічний українець
18:55, 17 липня 2018Суспільство
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Протягом останніх двох років Винник командував сухопутними військами.
Генерал-лейтенант Винник отримав високу посаду в Канаді / Фото canada.ca
Заступником начальника Генерального штабу оборони Канади призначений етнічний українець, генерал-лейтенант канадської армії Пол Винник.
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Як повідомили в прес-службі міністерства оборони Канади, протягом останніх двох років Винник командував сухопутними військами. Також Винник очолював військову розвідку країни.
Зі вступом на посаду Винника привітали глава Генштабу Канади Джонатан Венс і міністр оборони Канади Харджит Саджан.
Як повідомляв УНІАН, раніше представницю української діаспори Полу Добрянські назвали претендентом на високу посаду в Державному департаменті США.
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