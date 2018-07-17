Пост заступника глави Генштабу Канади зайняв етнічний українець

Протягом останніх двох років Винник командував сухопутними військами.

Заступником начальника Генерального штабу оборони Канади призначений етнічний українець, генерал-лейтенант канадської армії Пол Винник.

Читайте такожУ Канади пропонують передати Україні летальну зброю на 9,5 мільйона доларів

Як повідомили в прес-службі міністерства оборони Канади, протягом останніх двох років Винник командував сухопутними військами. Також Винник очолював військову розвідку країни.

Зі вступом на посаду Винника привітали глава Генштабу Канади Джонатан Венс і міністр оборони Канади Харджит Саджан.

Як повідомляв УНІАН, раніше представницю української діаспори Полу Добрянські назвали претендентом на високу посаду в Державному департаменті США.