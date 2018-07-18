Український політв'язень Куку не збирається припиняти голодування - адвокат

За словами адвоката, Куку продовжують обстежувати лікарі, проте не повідомляють про результати досліджень.

Кримчанин Емір-Усеїн Куку, який перебуває під арештом у СІЗО на території Росії, заявив 17 липня, що не має наміру припиняти голодування, яке оголосив 22 дні тому з вимогою звільнити всіх політв'язнів, яких утримують у Росії та Криму.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Сергій Локтєв.

«Він сьогодні сказав: «Поки у мене будуть на те сили, я продовжуватиму голодування». На мій погляд, це голодування принесе тільки величезну шкоду його здоров'ю. Вирок від цього не зміниться ні в гірший, ні в кращий бік. Ми з ним розмовляли, і мені, як захиснику, дуже прикро, що йому доводиться ставити під загрозу своє здоров'я або навіть життя, домагаючись справедливості. І все ж я намагався його відмовити від продовження голодування», – розповів адвокат.

За словами адвоката, його підзахисного продовжують обстежувати лікарі, проте не повідомляють про результати досліджень.

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«Він скаржиться на болі в області печінки, селезінки. Нирка болить, яку йому відбили ще при затриманні 2015 року. Медичні документи щодо його здоров'я – це поки таємниця. Його продовжують возити на огляд, але при цьому нічого не говорять. Ми відправили відповідні запити та скарги до Федеральної служби виконання покарань та прокуратури. Вимагаємо, щоб нам надали документи про стан здоров'я Куку, а також, щоб була проведена перевірка дій співробітників СІЗО-4 щодо нашого підзахисного», – пояснив Локтєв.

Адвокат додав, що 17 липня дружина його підзахисного Мер'єм Куку отримала дозвіл на відвідування чоловіка.

«Завтра вона його відвідає і я сподіваюся, що їй вдасться відговорити Емір-Усеїна від голодування», – додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України Емір-Усеїн Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров звинувачуються російськими властями в «участі в терористичній організації» і «планування захоплення влади насильницьким способом». Їх справи об'єднані в одне, так зване ялтинське «справа Хізб ут-Тахрір». У МЗС України вважають цю справу сфабрикованою.