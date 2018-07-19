Гості з Африки: у Меджлісі розповіли про неочікувані плани окупантів щодо заселення Криму

У Меджлісі заявляють, що Росія активно веде роботу із заміщення населення Криму.

Член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління громадської організації «Кримськотатарський ресурсний центр» Ескендер Барієв заявляє, що російська влада має намір заселити в окупований Крим бурів - африканців європейського походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

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«Є інформація, в тому числі ми проводили аналіз, сьогодні Російська Федерація веде активно роботу із заміщення населення (на півострові - УНІАН). Зокрема, у червні були представники такого народу, як бури - африканці європейського походження. Насправді стоїть питання, щоб цих людей заселити на територію окупованого Криму», - сказав він.

Барієв висловив думку, що у бурів «є певні проблеми з місцевим населенням, з владою» у Південно-Африканській Республіці.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявив, що Росія після анексії заселила до Криму 200-250 тисяч осіб.

24 листопада 2017 року перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар підкреслила, що Росія здійснює військовий злочин, заміщаючи цивільне населення в Криму під час окупації.