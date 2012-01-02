У 2012 році у «Великій двадцятці» головуватиме Мексика

У 2012 році в групі країн «Великої двадцятки» (G20) головуватиме Мексика, передає РІА «Новости».

Саміт організації в червні 2012 року пройде в мексиканському курортному місті Лос Кабос.

Як заявив Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН, основними темами, які має намір обговорювати країна в 2012 році в ранзі країни-голови G20, будуть подолання глобальних і регіональних економічних дисбалансів, реформування міжнародної валютно-фінансової системи й стимулювання економічного зростання.

Рішення про організацію міжнародного форуму "Група двадцяти" було прийнято в 1999 році. Головною передумовою створення G20 стала світова фінансова криза 1997-1998 років, що продемонструвала вразливість міжнародної фінансової системи в умовах глобалізації. Членами "двадцятки" є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Республіка Корея, Мексика, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія та Європейський Союз. До постійних учасників зустрічей "двадцятки" належать МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк.