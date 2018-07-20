Москаль поклав відповідальність за життя 18 тяжкохворих закарпатців на Супрун

За словами голови ОДА, в області є 18 хворих, які потребують замісної ниркової терапії методом перитонеального аналізу і не можуть жити без необхідних медичних препаратів, які закуповуються МОЗ на виконання бюджетної програми.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що в області з вини Міністерства охорони здоров’я склалася критична ситуація з медпрепаратами для хворих з термінальною стадією ниркової недостатності.

Відповідну заяву Москаля оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА.

Зазначається, що в області є 18 хворих, які потребують замісної ниркової терапії методом перитонеального діалізу. Ці пацієнти не можуть жити без необхідних медичних препаратів, які закуповуються МОЗ на виконання бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, а також за рахунок видатків обласного бюджету.

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За словами Москаля, на сьогодні Закарпатська область отримала від міністерства розхідники для медпрепаратів тільки за 2016 рік. Залишків медпрепаратів, які закуплені за кошти обласного бюджету, вистачить максимум до 1 серпня.

«До кінця цього року і на І квартал наступного Закарпаття потребує близько 3,7 млн грн для витратників перитонеального діалізу. Ми неодноразово зверталися до МОЗу з проханнями надати області необхідні цільові кошти, остання письмова заявка відправлена 30 травня цього року. Однак на офіційному сайті МОЗ немає жодної інформації про початок процедури закупівлі необхідних препаратів, і його працівники у телефонному режимі підтверджують, що витратники дійсно не закуповуються», - додав голова Закарпатської ОДА.

Він також уточнив, що без необхідного лікування 18 хворих закарпатців приречені на швидку смерть.

«Таким чином, наша область вчергове поставлена на межу гуманітарної катастрофи через безпорадність, безвідповідальність і дрімучий непрофесіоналізм керівництва Мінохоронздоров’я. Неодноразові нагадування і офіційні звернення в МОЗ про критичну ситуацію з медпрепаратами не дають жодного ефекту. Тому я публічно попереджую в.о. міністра Уляну Супрун, що життя 18 тяжкохворих закарпатців повністю лежить на її відповідальності», - додав Москаль.