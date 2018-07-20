На Житомирщині сталася масштабна ДТП: 10 загиблих, багато травмованих (фото, відео)

На місці працюють поліція, рятувальники та медики.

У Житомирській області внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Житомирській області, аварія за участю маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася на 127 км автодороги Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району.

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За попередніми даними, водій автобуса (вірогідно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись в напрямку Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою DAF з напівпричепом.

Станом на 11.30 відомо, що 10 осіб з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні, рятувальники та медики.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані.