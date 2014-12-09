Волонтери борються з браком зв'язку на фронті

16:56, 09 грудня 2014
Суспільство
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Волонтери з групи "Повернися живим" збирають гроші на 124 радіостанції для бійців АТО.

facebook.com/backandalive

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

"Не можна пробачити, коли конвой в термінал донецького аеропорту йде без зв'язку. Не можна пробачити, коли у групи розвідки одна (!) радіостанція. Не можна пробачити, коли модель привезених медикам радіостанцій виявляється несумісною з моделлю тих, які використовують їхня бригада. Не можна пробачити, коли на 150 км фронту, які тримає один підрозділ, 3 рації", - пишуть волонтери.

За їхніми словами, за дев'ять місяців війни "є безліч історій, коли брак зв'язку коштував життя бійцям". У зв'язку з цим група збирає кошти на купівлю 124 радіостанцій.

Читайте такожУкраїнці Італії придбали рації для українських військових"За нашими заявками: 30 радіостанцій чекає сектор А (12 цифрових + 18 аналогових); 54 радіостанції - сектор Б (38 цифрових+16 аналогових); 24 радіостанції - сектор С (18 цифрових+6 аналогових); район М - 16 цифрових радіостанцій", - йдеться в повідомленні.

"Ціна питання - близько 850 000 грн. Саме стільки коштують життя хлопців у БТРі, який відстав від колони, розвідників, які потрапили в оточення, пораненого хлопця, якому терміново потрібна допомога медиків", - пишуть волонтери.

Як повідомляється на сторінці групи, "Повернися живим" вже передала на фронт близько трьохсот рацій (аналогових Vertex VX231, цифрових Motorolla dp 4400, автомобільних Dm4600 5).

Post by Повертайся живим.

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