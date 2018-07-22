У Кривому Розі за посилених заходів безпеки відбувся Марш рівності (фото, відео)

Влада намагалася домогтись заборони маршу через суд, але це не вдалося.

У Кривому Розі 22 липня відбувся Марш рівності на підтримку ЛГБТ. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на акцію прийшли декілька десятків людей. Сутичок не було, хода відбувалася за посиленої присутності поліції.

Час і місце, де мав відбуватися захід, не розголошували ані оргкомітет, ні поліція – з міркувань безпеки, пише Радіо Свобода.

Раніше в оргкомітеті маршу повідомляли, що хода запланована як «суто правозахисний захід», до якого можуть долучитись не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й представники інших суспільних груп, які відчувають дискримінацію. Акція не передбачає використання елементів травесті-шоу, екстравагантного одягу чи аксесуарів.

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Влада намагалася домогтись заборони маршу через суд, але це не вдалося.

21 липня в Кривому Розі представники кількох громадських і релігійних організацій провели акцію «Молитовна варта: за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини», протестуючи проти маршу ЛГБТ. Ця акція, за словами організаторів триватиме до 17:00 22 липня.

30 червня у Кривому Розі невідомі напали на одного з організаторів фестивалю «КривбасПрайд» Бориса Золотченка. Поліція відкрила провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).