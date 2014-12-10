В Запоріжжі обстріляли мерію, "стрільців" затримано - МВС
16:53, 10 грудня 2014Суспільство
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10 грудня 2014 року, приблизно о 13.15 невідомі особи, пересуваючись на автомобілі «Міцубісі Паджеро», здійснили постріл з невстановленої зброї в бік приміщення Запорізької міської ради.
У Запоріжжі після мітингу невідомі вистрелили в мерію / 061
Постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомляє прес-служба обласного управління МВС.
"ГУМВС України в Запорізькій області було введено в дію оперативний план «Сирена». Близько 14.00 пасажири згаданого авто були затримані працівниками міліції. Проводиться перевірка", - сказано в повідомленні.
Сьогодні в Запоріжжі близько 300 осіб вимагали відставки міського голови Олександра Сіна. Мер під тиском мітингувальників написав заяву про відставку.
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