В Запоріжжі обстріляли мерію, "стрільців" затримано - МВС

Постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомляє прес-служба обласного управління МВС.

"ГУМВС України в Запорізькій області було введено в дію оперативний план «Сирена». Близько 14.00 пасажири згаданого авто були затримані працівниками міліції. Проводиться перевірка", - сказано в повідомленні.

Сьогодні в Запоріжжі близько 300 осіб вимагали відставки міського голови Олександра Сіна. Мер під тиском мітингувальників написав заяву про відставку.