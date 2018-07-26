У Києві розпочався суд над водієм Hummer, який на смерть збив дитину

У залі засідань перебувають близько 20 молодиків. Островський знаходиться у скляній клітці.

Шевченківський районний суд міста Києва почав розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою водію Hummer Кирилу Островському, який на смерть збив 10-річну дитину на пішохідному переході.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі засідань перебувають близько 20 молодиків, які відмовилися сказати журналістам, хто вони такі. Островський перебуває у скляній клітці.

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Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer Кирило Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.