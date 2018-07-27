Протягом цієї вступної кампанії найбільше заяв подано до Київського та Львівського університетів і до КПІ

У ТОП-10 крім столичних та львівських вузів також Харківський та Чернівецький нацуніверситети.

Протягом цієї вступної кампанії найбільше заяв абітурієнти подали до Київського та Львівського національних університетів, а також до столичного Політехнічного інституту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

«В ТОП-10 популярних університетів, наряду зі столичними університетами, також увійшли Львівський національний університет ім. Франка, Львівська політехніка, Харківський національний університет ім. Каразіна і Чернівецький національний університет ім. Федьковича. Ці дані, як і статистика подання заяв за спеціальностями, з невеликими відхиленнями відповідає тенденціям, які ми спостерігали і в минулих роках», - прокоментував Шаров.

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Так, на сьогодні до Київського національного університету ім. Тараса Шевченка подано майже 38 тис. заяв, до Львівського національного університету ім. Івана Франка – 35,8 тис. заяв, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - 33,3 тис. заяв.

Наступними у рейтингу 10-ти найпопулярніших вишів є Національний університет "Львівська політехніка" - 28,9 тис. заяв, Київський національний торговельно-економічний університет – 28,1 тис., Національний авіаційний університет – 23,9 тис., Харківський національний університет ім. Каразіна – близько 20 тис., Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" – 17,4 тис. заяв, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича та Національний педагогічний університет ім. Драгоманова – близько 16,3 тис. заяв.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міносвіти повідомили, що вступники створили понад 161 тисячу електронних кабінетів та подали майже мільйон заяв.