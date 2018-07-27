Сьогодні на Луганщині за дві години "замінували" 2 залізничних вокзали, 3 автостанції, ринок та міст

19:25, 27 липня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«За дві години, з 11:25 до 13:23, надійшло сім анонімних повідомлень про замінування Троїцького та Сватівського залізничних вокзалів, Рубіжанської, Лисичанської та Біловодської автостанцій, Кремінського центрального ринку та Томашівського мосту», - написав він.

За словами Клименка, найбільше постраждали пасажири потягу «Хмельницький – Лисичанськ», які декілька годин провели у вагонах без кондиціонерів.

Клименко зауважив, що 17 липня на телефони Новоайдарського та Станично-Луганського відділів поліції надійшли п’ять аналогічних повідомлень.

Заступник голови ВЦА не виключив, що виконавці провокацій перебувають у «ЛНР».

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Теги: #Луганщина