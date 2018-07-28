Участь у хресній ході за єдину помісну церкву взяли близько 65 тисяч вірян - МВС (фото)

За безпеку громадян відповідає 2,5 тисячі правоохоронців.

У хресній ході за єдину помісну церкву приймають участь близько 65 тисяч вірян УПЦ Київського Патріархату.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

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"Станом на 13:00 у Ході бере участь біля 65 тисяч осіб. Ситуація спокійна та контрольована. Як і вчора, підрозділи вибухотехніків та кінологів перевірили маршрут Ходи аби не допустити терактів та провокацій. За безпеку громадян відповідають поліцейські, нацгвардійці та підрозділи ДСНС", - заявив Яровий.

За даними МВС, правопорядок під час хресної ходи охороняють 2,5 тисячі правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, віряни вирушили від Володимирського собору. Маршрут пролягав бульваром Тараса Шевченка, вулицею Володимирською, через Софійську та Михайлівську площу до Володимирської гірки, де о 13.00 розпочався молебень.

У святковому заході взяли участь представники уряду, члени Всеукраїнської ради церков, відомі громадські діячі, волонтери, представники культури, науки та освіти.

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко також взяв участь у хресній ході вірян УПЦ КП та приєднався до молебню за Україну та Українську помісну православну церкву.