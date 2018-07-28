У Житомирській області на першому в Україні фестивалі малини з’їли 300 літрів малинового борщу (фото)

Також гостей свята безкоштовно частували малиновим кисілем, пиріжками із малини, пончиками та пряниками та чеським малиновим пирогом.

У Житомирській області на першому в Україні фестивалі малини з’їли 300 літрів малинового борщу.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, перший фестиваль малини в Україні відбувся сьогодні в селі Малинівка.

Понад 500 гостей свята приїхали покуштувати малинових страв із Малина, Радомишля, Коростишева, Житомира і Києва.

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Місцеві кухарі приготували не лише борщ з малини за давнім чеським рецептом, а й інші страви, які здавна готують на Поліссі із цієї ягоди. Частували гостей безкоштовно малиновим кисілем, пиріжками із малини, пончиками та пряниками, а ще – чеським малиновим пирогом.

Також сільський голова Малинівки Наталія Парфіненко повідомила, що місцеві жителі зварили 300 літрів малинового борщу, що став головною стравою фестивалю.

В рамках фестивалю відбувалися конкурси, переможці яких вигравали саджанці кущів малини.

Крім того, відбувся святковий концерт за участі гурту “Древляни” та дискотека.