"Вирішив підперти": у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка (відео)

Водій вантажівки, очевидно, не розрахував її габаритів і застряг під Шулявським шляхопроводом.

У Києві водій вантажівки не розрахував її габарити і застряг під Шулявським шляхопроводом.

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Відповідне відео, зняте одним з очевидців, опублікувало у себе в соцмережі співтовариство Київ Оперативний.

"Сьогодні вранці водію вантажівки стало шкода Шулявський шляхопровід. Щоб той не розсипався до початку ремонту, чоловік вирішив підперти його своїм автомобілем. Вийшло!", - прокоментували ситуацію в співтоваристві.

Зазначимо, що за останній час це вже не перший подібний випадок. Так, у червні під мостом в районі станції метро Лівобережна застряг тягач з екскаватором.