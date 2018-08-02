"Вирішив підперти": у Києві під Шулявським мостом застрягла вантажівка (відео)
12:30, 02 серпня 2018Суспільство
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Водій вантажівки, очевидно, не розрахував її габаритів і застряг під Шулявським шляхопроводом.
Під Шулявським мостом застрягла вантажівка \ УНІАН
У Києві водій вантажівки не розрахував її габарити і застряг під Шулявським шляхопроводом.
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Відповідне відео, зняте одним з очевидців, опублікувало у себе в соцмережі співтовариство Київ Оперативний.
"Сьогодні вранці водію вантажівки стало шкода Шулявський шляхопровід. Щоб той не розсипався до початку ремонту, чоловік вирішив підперти його своїм автомобілем. Вийшло!", - прокоментували ситуацію в співтоваристві.
Зазначимо, що за останній час це вже не перший подібний випадок. Так, у червні під мостом в районі станції метро Лівобережна застряг тягач з екскаватором.
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