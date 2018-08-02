"Придумали ці прапори д*більні": у суді Кривого Рогу жінка заявила, що не визнає незалежності України (відео)

Громадянка заявила судді, що він нібито порушує Закон і назвала його "зрадником Батьківщини", не уточнивши при цьому, якої саме Батьківщини.

У судовому залі Центрально-Міського районного суду група невідомих стверджувала, що такої країни як Україна не існує, образливо відгукувалися про Україну. За її словами, Україна - "країна, що не відбулася", незалежність якої вона не визнає.

Про це повідомляє місцеве видання 0564 з посиланням на читачів, які надали відео з зали Центрально-Міського районного суду Кривого Рогу.

Суддею Онопченко розглядалася кримінальна справа, що стосується збуту наркотиків. Судовий процес знаходиться на етапі допиту свідків.

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За інформацією читача, група громадян "увірвалася" у зал прямо під час засідання.

Ці невідомі заявили, що вони - громадяни вже неіснуючої країни СРСР та почали співати гімн СРСР.

Після цього, одна жінка з групи цих невідомих почала кричати судді: «чому не прописуються закони УРСР і не користуються цими законами?»

«Придумали ці прапори д*більні і нам всунули. Ось ці закони, які змінюються кожен божий рік, кожен божий день», - кричала громадянка, розмахуючи книжечкою з Законами України.

«Чому ви половину пишете законів СРСР, а половину - України - країни, що не відбулася?» - не вгамовувалася жінка.

Вона заявила судді, що він нібито порушує Закон і назвала його "зрадником Батьківщини", не уточнивши при цьому, якої саме Батьківщини.

Присутні в залі поставили їй пряме запитання: «ви не визнаєте незалежність України?»

«Не визнаю», – відповіла громадянка.

Ця жінка не припиняла кричати в залі суду і її попередили, що вона заважає проведення слідчим процесуальним діям.