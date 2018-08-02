У Бердянську попрощалися із розстріляним ветераном АТО "Сарматом" (фоторепортаж)

На громадянську панахиду на головній площі Бердянська прийшли близько 400 осіб.

У Бердянську Запорізької області сьогодні, 2 серпня, попрощалися з активістом, колишнім учасником АТО Віталієм Олешком, якого застрелили 31 липня.

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Як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 на головній площі Бердянська розпочалася громадянська панахида, на якій були присутні близько 400 осіб: бойові побратими Віталія Олешка, волонтери, а також жителі міста. Потім труну з тілом перевезли до храму, де відбулося відспівування. Віталія Олешка поховали на місцевому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, активіста, колишнього учасника АТО (позивний «Сармат») Віталія Олешка застрелили з мисливської рушниці у дворі його будинку-готелю 31 липня. В цей самий день поліцейські затримали 4 колишніх учасників АТО за підозрою у вбивстві, а також місцевого жителя, який надав їм автомобіль.

Поліція відпрацьовує кілька версій вбивства, в тому числі з політичних мотивів, на побутовому ґрунті або ж через бізнес-конфлікт.